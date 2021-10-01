Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась перед своей аудиторией приятным времяпрепровождением с двумя мужчинами.
В Instagram звезда объяснила, что фотографировалась в обнимку с режиссером и сценаристом, и поблагодарила своему "доброму другу" за знакомство с такими талантливыми людьми.
На фотографии Волочкова сидит третьей за столом с мужчинами с голыми ногами и в черной майке с распущенными и уложенными волосами.
Однако подписчиков новая фотография Волочковой, которая неоднократно попадала в скандалы за свое слишком откровенное поведение, разочаровала. Фанаты звезды балета заметили ее странный вид на совместном фото.
- Вечные пожатия и кривляния на камеру. За столько лет не научились спокойно реагировать на камеру.
- Дом большой и красивый, а гостям за столом места нет.
- А почему хозяйка Анастасия без штанов?
- Анастасия за столом в трусах! При гостях, мама миа!
- Настя, почему вы всегда ко всем прижимаетесь и, извините, как-то скукоживаетесь?
- А почему Джигурду не взяли в проект?
- А что за стол в трусах круто. Юбку забыла надеть.
- Брюки бежевые или в трусах?
- В присутствии таких мужчин можно было бы и штаны надеть... Неприлично…
- Проект вдруг не"тройничок"? )
- За стол с голыми ногами не садятся.
- Настя, меняй прическу, реально тебя портит.
- Постоянно мужиков за плечи обнимает, все время в одних трусах.
- А гостей обязательно встречать в трусах?
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