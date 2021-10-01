Пользователи были шокированы, что звезда сидит с малознакомыми мужчинами без штанов.

Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась перед своей аудиторией приятным времяпрепровождением с двумя мужчинами.

В Instagram звезда объяснила, что фотографировалась в обнимку с режиссером и сценаристом, и поблагодарила своему "доброму другу" за знакомство с такими талантливыми людьми.

На фотографии Волочкова сидит третьей за столом с мужчинами с голыми ногами и в черной майке с распущенными и уложенными волосами.

Однако подписчиков новая фотография Волочковой, которая неоднократно попадала в скандалы за свое слишком откровенное поведение, разочаровала. Фанаты звезды балета заметили ее странный вид на совместном фото.

Вечные пожатия и кривляния на камеру. За столько лет не научились спокойно реагировать на камеру.

Дом большой и красивый, а гостям за столом места нет.

А почему хозяйка Анастасия без штанов?

Анастасия за столом в трусах! При гостях, мама миа!

Настя, почему вы всегда ко всем прижимаетесь и, извините, как-то скукоживаетесь?

А почему Джигурду не взяли в проект?

А что за стол в трусах круто. Юбку забыла надеть.

Брюки бежевые или в трусах?

В присутствии таких мужчин можно было бы и штаны надеть... Неприлично…

Проект вдруг не"тройничок"? )

За стол с голыми ногами не садятся.

Настя, меняй прическу, реально тебя портит.

Постоянно мужиков за плечи обнимает, все время в одних трусах.

А гостей обязательно встречать в трусах?

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Автор: Виолетта Орлова