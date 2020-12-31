Комментарии под постом артистка решила скрыть.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова снова показала свою фирменную растяжку.

Читайте также"Попа покинула чат": голую Анастасию Волочкову жестко раскритиковали в сети44-летняя блондинка выполнила поперечный шпагат. Соответствующее фото Волочкова опубликовала в Instagram.

Звезда позирует в своем особняке на белом диване. На ней из одежды только боди бирюзового цвета. Ее волосы собраны в пучок.

"Мерило😂 Шпагаттини😂🩰 Желаю всем прекрасного дня и замечательного настроения!😊 И позитива!", - написала Анастасия.

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Автор: УНИАН