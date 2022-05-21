Комментаторы оставили множество негативных высказываний в ее блоге.

Победительница шоу "Холостяк-11" Анна Богдан в День вышиванки 19 мая поделилась нежным полуобнаженным фото. Однако поклонники не оценили его и раскритиковали девушку. На снимке, опубликованном в Instagram-блоге, Анна позирует в белом сарафане. Плечи и спина обнажены.

"С Днем вышиванки, мои родные украинцы", - подписала девушка свое фото. Однако не все оценили этот поступок, подчеркнув, что звезде следует больше читать.

"Да, вышиванка – это одежда, а не стриптиз, бедная девушка, читать надо, а не выставляться", "А где вышиванка? Что-то само фото не понимаю, полуголая и радуется", - пишут в комментариях.

Напомним, на красную дорожку в Каннах выбежала обнаженная активистка в сине-желтом цвете.

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