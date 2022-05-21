Короткий протест произошел на премьере фильма "Три тысячи лет ожидания" с Тильдой Суинтон в главной роли.

На красную дорожку международного кинофестиваля в Каннах выбежала девушка в сине-желтом цвете.

Неизвестная сорвала с себя платье, обнажая цвета украинского флага с надписью "Прекратите нас насиловать" на животе и отпечатками красных ладоней на ягодицах.

Активистка закричала - ее заметили охранники, быстро завернули девушку в куртку и увели с мероприятия.

На фоне играла веселая фестивальная музыка.

Короткий протест произошел на премьере фильма "Три тысячи лет ожидания" Джорджа Миллера с Тильдой Суинтон в главной роли.

Демонстрация прошла накануне Каннского "Дня Украины" 21 мая, когда фестиваль проведет серию мероприятий, направленных на демонстрацию солидарности с разрушенной киноиндустрией страны.

Накануне на Каннском кинофестивале произошел скандал, когда российский режисер Кирилл Серебренников, представлявший на конкурсе фильм "Жена Чайковского", призвал мировое сообщество не осуждать россиян за агрессию РФ против Украины и помочь семьям погибших в войне российских солдат.

Российскую делегацию все-таки пропустили на фестиваль несмотря на критику со стороны украинской режиссерской среды.

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