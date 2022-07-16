Пуэрториканский певец попал в грандиозный скандал.

Племянник известного певца Рики Мартина обвинил своего дядю в психологическом и физическом насилии. По словам 21-летнего Денниса Адиль Санчеса, у него с его 50-летним дядей были отношения. Длились они чуть более полугода и были окончены несколько месяцев назад по желанию юноши.

О том, что племянник подал на Мартина в суд, пишет издание Marca. Сообщается, что санкция статьи предусматривает до 50 лет тюрьмы, но адвокаты уже заявили - не сомневаются в том, что смогут доказать невиновность своего клиента.

"Мы уверены, что когда в этом вопросе станут известны истинные факты, наш клиент Рики Мартин будет полностью оправдан", - цитирует издание правозащитников.

Также адвокаты напоминают о том, что недавно 21-летний Деннис Адиль Санчес сам был осужден за домогательство в отношении женщины.

Судебное разбирательство должно начаться в четверг, 21 июля.

Отметим, пуэрториканский поп-музыкант, актёр и писатель Рики Мартин имеет супруга. Мужчину зовут Джван Йосеф, он художник. Пара воспитывает четверых детей, которых им родили суррогатные матери.

Напомним, Рики Мартин выпустил первый за пять лет мини-альбом.

Также УНИАН писал, что против звезды "Пиратов Карибского моря" Джонни Деппа подали еще один иск якобы о том, что тот ударил своего коллегу.

Вас также могут заинтересовать новости: