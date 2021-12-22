По словам специалиста, Ротару имеет "самую крутую пластику", однако кое-что все же бросается в глаза.

Народная артистка Украины София Ротару в свои 74 года отлично выглядит, при этом она тратит немалые средства на свою внешность.

Как артистке удается удивлять своей внешностью несмотря на возраст - рассказал пластический хирург Владимир Плахотин в комментарии "КП".

"Это наше все, девушка без возраста и с безграничными возможностями для "тюнинга": на него София Михайловна не жалеет средств. Из всех представленных артистов у нее самая крутая пластика. Но мне, как пластическому хирургу, бросаются в глаза перекачанные щеки - в районе скул по 5-6 "кубиков" геля, это очень приличный объем. Конечно, у Ротару прекрасно подтянут овал лица: на мой взгляд, таких процедур было, как минимум, две-три. Хирургически скорректированы верхние и нижние веки", - объяснил он.

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По словам специалиста, в случае Ротару можно увидеть "грамотный микс", при котором "тяжелая артиллерия" пластики сочетается с более щадящими косметологическими процедурами.

"Певица, как говорится, на ботоксе. Но нельзя не отметить и ее невероятную природную красоту, мощные гены - это идеальная основа для работы пластического хирурга", - констатировал Плахотин.

Как сообщал УНИАН, недавно Ротару выступила на съемках концерта новогоднего "Вечернего квартала". 74-летняя певица блистала на сцене в красном костюме и блестках, исполнив песни "Вечные небеса" и "Белая зима".