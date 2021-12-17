Певица восхитила своим ярким выступлением и сорвала аплодисменты зала.

Советская и украинская певица, обладательница звания "Национальная легенда" София Ротару выступила на съемках концерта новогоднего "Вечернего квартала".

74-летняя певица блистала на сцене в красном костюме и блестках, исполнив песни "Вечные небеса" и "Белая зима".

После выступления Ротару сорвала овации зала, а из всех артистов ей вручили больше всего букетов. Тут, к слову, не обошлось без небольшого конфуза: человек, который помогал певице уносить цветы, упал на сцене.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Тина Кароль допустила конфуз во время съемок новогоднего "Вечернего квартала", перепутав слова своей песни.

А актер Александр Пикалов, который недавно развелся после 18 лет брака, "подкатывал" к Тине Кароль, но был отвергнут. Также во время номера Пикалов решил по-дружески найти ей жениха.

Как известно, накануне в столичном Дворце "Украина" проходили съемки новогоднего концерта "Вечернего квартала". Организаторы, помимо Кароль, анонсировали участие в съемках Софии Ротару, группы Антитела и Дмитрия Монатика.

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Автор: Виолетта Орлова