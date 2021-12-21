Авраам Руссо необычно исполнил популярную украиноязычную песню.

Российский певец Авраам Руссо перепел популярный хит Софии Ротару "Червона рута" в новой, лирической версии.

Это произошло во время его выступления в российском шоу "Суперстар". Полное видео своего выступления исполнитель опубликовал на странице в Instagram.

"Я долго и упорно работал, чтобы исполнить песню "Червона рута". Очень ответственно петь песню, которую знают и любят миллионы. Спасибо за поддержку, ваша любовь придает мне сил. Всех обнимаю!", - написал он.

Выступление Руссо понравилось его поклонникам, оставившим множество позитивных комментариев. При этом во время самого телешоу музыкальный критик Сергей Соседов остался недоволен исполнением песни. "Красоту голоса демонстрировать в ущерб композиции мне кажется неверным. Я не получил то, чего я ждал здесь. Все какая-то тягомотина. Пусть и красивая", - заявил он после выступления Руссо.

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Автор: Виолетта Орлова