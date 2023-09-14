Отрывки двух песен попали в учебник по украинскому языку.

Украинские певцы Артем Пивоваров и Макс Барских попали в учебники по украинскому языку. Теперь песни артистов будут изучать в школах.

Так, в учебники попали отрывки песен "Маніфест" Пивоварова и "Буде весна" Барских. С ними будут работать ученики шестых классов, обучающиеся по обновленной школьной программе.

Упражнение с песнями Барских и Пивоварова можно найти в учебнике, который составляли Владимир и Александр Заболотные, на 236 странице. Детям предлагается выписать из отрывков песен словосочетание с притяжательным местоимением и просклонять их письменно.

Обе песни были представлены уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Этими треками артисты хотели поддержать своих фанов.

Песня "Буде весна" Макса Барских - клип

Трек "Маніфест" Артема Пивоварова - клип

Напомним, недавно Барских выпустил первый украиноязычный альбом "Зорепад". А Пивоваров стал тренером нового сезона "Голосу країни" и уже появился в первых эфирах песенного конкурса.

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