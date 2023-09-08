Известный певец Макс Барских представил свой первый украиноязычный альбом "Зорепад". В пластинку вошли новые песни, а также хиты, которые артист перевел с русского. Артист рассказывал, что ради этого альбома он отложил другие проекты и поставил на паузу над сборником песен на английском языке.
"Люблю и очень горжусь этой пластинкой, потому что она об украинских сердцах", - признался Барских.
В альбом Барских вошли следующие песни:
- "Зорепад"
- "Не плач"
- "Але"
- "Нове життя"
- "Ритми" с Надеждой Дорофеевой
- "Все можливо"
- "Тумани"
- "Береги"
- "Лий, не жалій"
- "Подруга-ніч".
Кроме этого, артист уже представил лирическое видео к песне "Зорепад". Нежный трек о любви покорил сердца фанаток.
"І зорепад прокидається в очах
Я люблю тебе
Так як люблять лише раз
Зупиняй мене, може зайве щось кажу
Зорепадами, я в тобі тону", - поет в новом треке артист.
Макс Барских "Зорепад" - клип
Реакция сети
Комментаторы "забросали" соцсети Барских комплиментами. Они хвалят новую пластинку и все песни. Также пользователи пишут:
- "Это что-то невероятное!"
- "Ваше творчество на украинском раскрывает вас еще больше и это самое лучшее, что я слышала"
- "Макс, это поджог!".
Напомним, ранее новый трек представила Анна Тринчер. Она запремьерила песню "Очі".