В него вошли как новые песни, так и переведенные хиты артиста из прошлого.

Известный певец Макс Барских представил свой первый украиноязычный альбом "Зорепад". В пластинку вошли новые песни, а также хиты, которые артист перевел с русского. Артист рассказывал, что ради этого альбома он отложил другие проекты и поставил на паузу над сборником песен на английском языке.

"Люблю и очень горжусь этой пластинкой, потому что она об украинских сердцах", - признался Барских.

В альбом Барских вошли следующие песни:

"Зорепад"

"Не плач"

"Але"

"Нове життя"

"Ритми" с Надеждой Дорофеевой

"Все можливо"

"Тумани"

"Береги"

"Лий, не жалій"

"Подруга-ніч".

Кроме этого, артист уже представил лирическое видео к песне "Зорепад". Нежный трек о любви покорил сердца фанаток.

"І зорепад прокидається в очах

Я люблю тебе

Так як люблять лише раз

Зупиняй мене, може зайве щось кажу

Зорепадами, я в тобі тону", - поет в новом треке артист.

Макс Барских "Зорепад" - клип

Реакция сети

Комментаторы "забросали" соцсети Барских комплиментами. Они хвалят новую пластинку и все песни. Также пользователи пишут:

"Это что-то невероятное!"

"Ваше творчество на украинском раскрывает вас еще больше и это самое лучшее, что я слышала"

"Макс, это поджог!".

Напомним, ранее новый трек представила Анна Тринчер. Она запремьерила песню "Очі".

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