Кроме этого, артист уже представил лирическое видео к песне "звездопад" / скриншот

Известный певец Макс Барских представил свой первый украиноязычный альбом "Зорепад". В пластинку вошли новые песни, а также хиты, которые артист перевел с русского. Артист рассказывал, что ради этого альбома он отложил другие проекты и поставил на паузу над сборником песен на английском языке.

"Люблю и очень горжусь этой пластинкой, потому что она об украинских сердцах", - признался Барских.

В альбом Барских вошли следующие песни:

  • "Зорепад"
  • "Не плач"
  •  "Але"
  • "Нове життя"
  • "Ритми" с Надеждой Дорофеевой
  • "Все можливо"
  • "Тумани"
  • "Береги"
  • "Лий, не жалій"
  • "Подруга-ніч".

Кроме этого, артист уже представил лирическое видео к песне "Зорепад". Нежный трек о любви покорил сердца фанаток.

"І зорепад прокидається в очах

Я люблю тебе

Так як люблять лише раз

Зупиняй мене, може зайве щось кажу

Зорепадами, я в тобі тону", - поет в новом треке артист.

Макс Барских "Зорепад" - клип

Реакция сети

Комментаторы "забросали" соцсети Барских комплиментами. Они хвалят новую пластинку и все песни. Также пользователи пишут:

  • "Это что-то невероятное!"
  • "Ваше творчество на украинском раскрывает вас еще больше и это самое лучшее, что я слышала"
  • "Макс, это поджог!".

Напомним, ранее новый трек представила Анна Тринчер. Она запремьерила песню "Очі".

Вас также могут заинтересовать новости: