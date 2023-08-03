Артист "начудил" прямо посреди съемок нового сезона "Голосу країни".

Известный певец Артем Пивоваров, ставший судьей 13-го сезона шоу "Голос країни", удивил дерзкой выходкой. Артист показал, что не может быть "послушным" даже в студии, перед камерами.

Так, Пивоваров не сумел спокойно усидеть в кресле судьи. Он встал на голову и удивил всех присутствующих своими "трюками". Все это произошло на глазах у Юлии Саниной и операторов.

Сам артист хохотал и веселился. Пивоваров нередко устраивает такие "шоу" на своих концертах. Он лазает по балконам, прыгает с высоты и часто заставляет фанов поволноваться. Впрочем, все поклонники певца уже привыкли к такому поведению, им оно нравится.

В комментариях под новым видео, на котором Пивоваров показал забавную выходку, пользователи шутят:

"Гиперактивный ребенок еще не вырос"

"Если вдруг кто-то подумал, что что-то не так, то вы ошибаетесь"

"А что вы хотели, человек не может так долго просто сидеть"

"А кто-то ожидал другого развития событий?"

"Такого Артема на "Голосе" я и ждала".

Напомним, ранее Пивоваров вступил в конфликт со зрителем прямо во время своего концерта. Мужчина все время показывал большой палец вниз, тем самым давая понять, что ему не нравится творчество артиста. Певец молчать не стал.

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