Сестра украинской певицы Софии Ротару, Аурика, на YouTube-канале DOROTYE прокомментировала слухи о тяжелой болезни звезды.
По ее словам, ранее, когда София Михайловна была худенькой, говорили, что у нее туберкулез. Было время, когда СМИ писали, что София Ротару и вовсе умерла.
"Господи, люди, вам делать нечего? Слава Богу, она здорова и проживет еще долго. Это просто сплетни, пушку кто-то пускает. Я не знаю, кому это нужно. То ее замуж выдают, то она болеет. Это просто пушка. Пусть люди даже не думают. Все хорошо", - сказала Аурика.
Отметим, что недавно в сети появились новости о том, что у Софии Ротару рак. Но ее сестра и эту информацию опровергла.
Напомним, ранее София Ротару растрогала сеть фото покойного мужа. Певица потеряла мужа много лет назад, а 23 октября была годовщина его смерти.
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