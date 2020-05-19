У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты

По словам американской певицы Pink, переболев в конце марта коронавирусом, ее трехлетний сын Джеймсон стал аллергиком.

Американская певица Pink заявила, что у ее трехлетнего сына Джеймсона после выздоровления от COVID-19 появилась аллергия на молочные продукты, яйца и пшеницу.

О наличии пищевой аллергии певица узнала после того, как они повторно сделали анализ крови. Об этом она рассказала в видео, которое опубликовала в Instagram.

"Оказалось, у моего Джамо пищевая аллергия. Мы смогли это обнаружить благодаря анализу крови, который пришлось делать недавно через COVID", – рассказала Pink.

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Теперь она готовит для Джеймсона отдельно, а делится рецептами блюд с подписчиками.

О заражении коронавирусом Pink рассказала в начале апреля, за две недели после выздоровления. "Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня были симптомы COVID-19. К счастью, наш семейный врач имел доступ к тестам, они дали положительный результат", – написала певица.

Как сообщал ранее УНИАН, известная советская и российская актриса Татьяна Васильева сбежала из больницы после теста на коронавирус.