Звезду госпитализировали, у нее обнаружили поражение легких от 40%.

Известная российская певица МакSим (настоящее имя - Марина Максимова) по-прежнему находится в искусственной коме.

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Состояние артистки стабильное. Об этом РБК сообщил ее представитель.

"Все еще в коме, состояние стабильное", — сказал он.

МакSим госпитализировали: что известно

Ранее в Instagram певица писала, что сдала тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Но состояние исполнительницы ухудшалось, не падала температура.

Позже звезду госпитализировали, у нее обнаружили поражение легких от 40%. Врачи рассказали, что у нее пневмония.

19 июня представитель певицы рассказал, что ее ввели в искусственную кому "для более эффективного лечения".

Марина Максимова родилась 10 июня 1983 года в Казани, ей 38 лет. Она выпустила шесть студийных альбомов, два концертных. Ее дебютный альбом "Трудный возраст" вышел в 2006 году.

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Автор: Ольга Робейко