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Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

15:34, 02 февраля 2020
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Состояние певицы МакSим не позволяет ей вернутся на сцену / скриншот

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на продюсера певицы Маргариту Соколову.

Отмечается, что сейчас Абросимова проходит восстановительное лечение в больнице. Она жалуется на бессонницу и головные боли. 

Продюсер МакSim  извиняется за отмену всех последующих концертов, но обещает, что новый трек обязательно выйдет.

Напомним, в апреле прошлого года МакSim попала в серьезное ДТП за границей по дороге в аэропорт, торопясь на рейс. Она пережила сильный шок и кратковременную потерю памяти.

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Теги: #певица