Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Музыкантка жалуется на бессонницу и головные боли.

Российская певица МакSim (Марина Абросимова), которая попала в страшную аварию в прошлом году, уходит со сцены по состоянию здоровья.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на продюсера певицы Маргариту Соколову.

Отмечается, что сейчас Абросимова проходит восстановительное лечение в больнице. Она жалуется на бессонницу и головные боли.

Продюсер МакSim извиняется за отмену всех последующих концертов, но обещает, что новый трек обязательно выйдет.

Напомним, в апреле прошлого года МакSim попала в серьезное ДТП за границей по дороге в аэропорт, торопясь на рейс. Она пережила сильный шок и кратковременную потерю памяти.