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Российская певица Алла Пугачева, которая активно поддерживает Украину и выехала из страны-агрессора вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми, может получить статус "иноагента" в РФ.

Стало известно, что на родине артистки уже начали эту процедуру, а глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал об этом соответствующее сообщение в своем Telegram-канале.

"Сообщаю важную новость. Пришел ответ от Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение. Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца", - цинично подчеркнул Бородин.

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К слову, ее муж Максим Галкин еще с 16 сентября 2022 года пополнил реестр "иноагентов" России, выражая активно свою проукраинскую позицию и откровенно осуждая кровавую политику Кремля. Затем росСМИ писали, что он требовал снять с себя этот статус, но суд отказал ему в такой просьбе.

Напомним, ранее Алла Пугачева разозлила россиян, затанцевав под песню "Ой на горі два дубки".

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