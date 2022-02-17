Подарок Алле Пугачевой от внука распаковывали всей семьей.

Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров удивил ее подарком - он преподнес своей звездной бабушке раритетный постер с ее изображением. На нем Примадонна предстала совсем молодой и с привычными кудрявыми волосами.

"Дени приехал с подарком для Аллы. Семейная распаковка!" - подписал видео с Аллой Борисовной ее супруг Максим Галкин. Он и опубликовал ролик на своей странице в Instagram.

"Какой модный пиджак, какой модный галстук!" - восхитилась своим одеянием на постере "женщина, которая поет".

В кадре Пугачева предстала рядом с детьми - Лизой и Гарри. Она удивила своим молодежным образом. Артистка показалась в ботинках-челси, светлых обтягивающих джинсах и в черном бомбере. Дополнила она столь дерзкий "лук" модными широкими солнцезащитными очками.

На фотографии бросаются в глаза чрезмерно худые ноги Аллы Борисовны. Кажется, она перестаралась с похудением.

И за это фото Пугачева попала под "раздачу": очень многие подписчики не поняли, зачем солнцезащитные очки дома:

"Не понятно: зачем такие солнцезащитные очки дома? Смешно!";

"Без краски бабуля уже боится показаться на публике";

"Стильная перекроенная хирургами старушка, у которой при ходьбе уже ноги не сгибаются, а все в молодость играет!";

"Люблю Аллу... Но почему дома в очках для сварщика... Зачем...".

Для тех, кто не в курсе, Дени Байсаров - сын старшей дочери Пугачевой Кристины Орбакайте.

Напомним, в соцсетях совсем мало фото с Аллой Пугачевой и ее детьми-двойняшками - Гарри и Лизой. Поэтому ее муж Максим Галкин решил исправить ситуацию и показал роскошную Примадонну в продуманном образе на семейном снимке.

Вас также могут заинтересовать новости: