Певица Валерия вместе с мужем покинула Россию

Путинисты уехали в "братскую" страну.

Российская певица Валерия и ее муж, продюсер Иосиф Пригожин уехали из России. Они отправились в Сербию, в город Белград. Причина их отъезда неизвестна.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что Валерия и Пригожин рады поездке. Интересно, что Сербию они называют "братской" страной.

"В братской Сербии. Какие же здесь замечательные люди", - подписала фото певица.

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Стоит отметить, что в России у Валерии и Пригожина нет проблем. А все потому, что они поддерживают преступный режим Кремля и диктатора Владимира Путина.

Супруги неоднократно выражали свою поддержку полномасштабной войне в Украине.

Кроме того, в 2018 году Валерия была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. 18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины незаконной аннексии Крыма.

20 июля 2023 года певица была внесена в санкционный список Канады против "лиц использующих свое искусство для пропаганды вторжения России в Украину".

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