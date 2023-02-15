Путинист готов продолжать геноцид украинского народа.

Российский певец Александр Маршал заявил, что хотел поехать на войну в Украине, но его не пустили из-за возраста. Несмотря на то, что именно Украина была трамплином для него в большой шоу-бизнес, он готов осуществлять геноцид нашего народа.

На YouTube-канале "Эмпатия Манучи" он сказал, что не считает Украину государством. По словам путиниста, это союзная республика.

Кроме того, он добавил, что если бы Россия первая не начала "спецоперацию" (так в РФ называют полномасштабное вторжение, - УНИАН), Украина бы первой нанесла удар, так как мы якобы к этому готовились.

"Я обращался к знакомым по поводу мобилизации. Они говорят: "Тебе 65. Сиди, разберемся без тебя. Хотел пойти... Я же воин! Я служил три года в советской армии. Для меня это - святая обязанность. Потому что я родился в этой стране, а эти ребята на передовой - мои сыновья, мои дети. Ну как я могу по-другому?" - говорит путинист Маршал.

Напомним, ранее российский актер Артур Смольянинов поддержал Украину и заявил, что готов ехать на войну против оккупантов. Он понимает, что ему придется стрелять в своих соотечественников, но он готов это делать.

После этих слов в РФ его признали "иноагентом".

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