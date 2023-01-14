Он выступил против войны в Украине.

Российский актер Артур Смольянинов недавно в одном из интервью заявил, что осуждает полномасштабное вторжение России в Украину и готов отправиться на фронт на стороне нашей страны. Более того, он сказал, что готов убивать оккупантов.

Из-за осуждения кровавого режима Кремя его признали "иноагентом". Также в России призвали лишить актера гражданства и возбудить против него уголовное дело.

Вместе с ним в "черный" список Минюста РФ попали и другие люди - музыкальный критик Атремий Троицкий, украинский журналист Александр Шелест и другие.

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Позиция Смольянинова по войне в Украине

Ранее Артур Смольянинов заявил, что считает украинцев своими братьями. По его словам, он готов защищать Украину на поле боя, если будет такая необходимость.

За такую позицию на него хотят завести уголовное дело. Кроме того, известно, что в октябре 2022 года на актёра было заведено административное дело о "дискредитации" российской армии.

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