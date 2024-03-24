Певец крепко обнял девочку.

Украинский певец Артем Пивоваров, который не любит говорить о личной жизни, недавно опубликовал интригующее видео.

В своем TikTok он загрузил фрагмент с концерта, который подписал "Моя дочь?". Интересно, что к нему на сцену выбежала маленькая девочка, которую артист крепко обнял и поцеловал. Через секунду она призналась, какая у нее фамилия.

"Я Дарья Пивоварова. Я ждала вас два года", - поразила девочка.

Правда, Пивоваров был немного озадачен услышанной информацией и сказал так:

"В такие моменты я начинаю волноваться. Кто мама? Я вас не знаю, доброго вечера".

Оказалось, что девочка была его однофамилицей и мечтала сделать совместное фото с певцом. Пивоваров не отказал и сделал селфи на память с маленькой поклонницей.

Реакция пользователей

Подписчики Артема начали активно комментировать это видео. Некоторые отметили, что он очень любит детей и постоянно с ними взаимодействует на концертах.

"Артем, когда успел?"

"Как это мило, я не могу"

"У меня в классе тоже есть Пивоварова, может ваша?"

"Артем и дети - это отдельный вид искусства"

"Обожаю ваше чувство юмора".

Напомним, недавно певец Виктор Павлик попал в конфуз со своими фанатками на концерте.

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