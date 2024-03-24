Украинский певец Артем Пивоваров, который не любит говорить о личной жизни, недавно опубликовал интригующее видео.
В своем TikTok он загрузил фрагмент с концерта, который подписал "Моя дочь?". Интересно, что к нему на сцену выбежала маленькая девочка, которую артист крепко обнял и поцеловал. Через секунду она призналась, какая у нее фамилия.
"Я Дарья Пивоварова. Я ждала вас два года", - поразила девочка.
Правда, Пивоваров был немного озадачен услышанной информацией и сказал так:
"В такие моменты я начинаю волноваться. Кто мама? Я вас не знаю, доброго вечера".
Оказалось, что девочка была его однофамилицей и мечтала сделать совместное фото с певцом. Пивоваров не отказал и сделал селфи на память с маленькой поклонницей.
Реакция пользователей
Подписчики Артема начали активно комментировать это видео. Некоторые отметили, что он очень любит детей и постоянно с ними взаимодействует на концертах.
- "Артем, когда успел?"
- "Как это мило, я не могу"
- "У меня в классе тоже есть Пивоварова, может ваша?"
- "Артем и дети - это отдельный вид искусства"
- "Обожаю ваше чувство юмора".
Напомним, недавно певец Виктор Павлик попал в конфуз со своими фанатками на концерте.