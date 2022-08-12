Певица встретилась с псом-сапером Патроном.

Украинская певица Надя Дорофеева приехала в Киев и встретилась со знаменитым псом-сапером Патроном.

Фото с ним исполнительница опубликовала в своем Instagram.

"Настоящая причина приезда в Киев", – пошутила Дорофеева в подписи к снимкам.

На фото Надя держит Патрона на руках и обнимает.

"Хочу быть вместо Патрона", "Патрон уже облизал тебя?", "Сколько счастья на фото", "Наконец-то вместе", "Миша не ревнует?", "Он тебя ждал больше всего", "Какая вчстреча", "Патрон на седьмом небе от счастья", – отреагировали подписчики певицы в комментариях под фото.

Напомним, ранее сообщалось, что группа "Karta Svitu" выпустила хит о Патроне.

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