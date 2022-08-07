Судя по снимкам, возлюбленная Миши нашла общий язык с его наследниками.

Михаил Кацурин показал у себя в Instagram-stories трогательное фото, на котором запечатлены его дочь и любимая женщина Надя Дорофеева. На днях они посетили кафе. Также взяли с собой годовалого сына Ивана. Похоже, певица подружилась с малышами и они отлично ее приняли.

В своем Instagram-профиле Надя показала трогательный снимок Ивана и Миши, которые переглядываются.

"Мужчины на совещании", - подписала Дорофеева.

Напомним, недавно экс-супруга Михаила Дарья Кацурина заявила, что она приняла решение жить на две страны - Украину и Польшу. Решение далось ей непросто, однако оно напрямую связано с тем, что на Родине сейчас малышам оставаться не очень безопасно.

Также УНИАН писал, что экстрасенс рассказал, почему на самом деле расстались Дорофеева и Дантес. Макс Гордеев уверяет, что пара впустила в свою интимную жизнь посторонних людей.

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