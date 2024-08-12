Артистка также рассказала об увлечениях Мишель.

Украинская певица Наталья Могилевская не прекращает удивлять своих приемных дочерей подарками. Недавно на свой день рождения звезда решила сделать презент 4-летней дочери Софии. Тогда девочка получила желанный детский автомобиль.

Однако позже Могилевская показала, какой сюрприз подготовила и для старшей дочери Мишель. Оказалось, что 12-летняя девочка играет в футбол. Поэтому артистка подарила ей профессиональную обувь.

"Мишель растет сильной и смелой девочкой. Очень похожей по характеру на меня, но даже мне в детстве не пришлось так запомниться, как ей. Она в прошлом году очень полюбила футбол на школьных занятиях, но женского футбола рядом с нами мы так и не нашли. Поэтому сегодня Мишелька занимается одна в команде с мальчиками, она единственная девочка на стадионе. Любимая девочка, которую все готовы защищать, любить, помогать... Это действительно приятно. Поэтому в свой день рождения я с гордостью вручила первые в ее жизни профессиональные футбольные бутсы", - написала певица и показала трогательный момент в своем Instagram.

Реакция подписчиков

"Вы невероятная мамочка! Успехов Мишельки и новых побед"

"Мамы такие мамы. Даже на свой день рождения дарят подарки своим детям"

"Вы настоящая мудрая мама, которая поддерживает дочь во всех начинаниях"

"Наталья, сколько лет в вашем сердце жила любовь, забота и нежность. Это так прекрасно".

К слову, в январе этого года Могилевская впервые рассказала, что удочерила двух девочек Мишель и Софию. Она тщательно скрывает их лица от публики, ведь отмечает, что дети прошли немало испытаний за свою жизнь. Певица воспитывает детей вместе с любимым Валентином.

Напомним, ранее певица Наталья Могилевская столкнулась с трудностями.

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