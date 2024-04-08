Певица рассказала о сложных испытаниях, через которые прошли ее приемные дочери во время войны.

Известная украинская певица Наталья Могилевская со слезами на глазах поделилась, что пришлось пережить ее приемным дочерям во время полномасштабного вторжения. Звезда отметила, что основной удар на себя взяла старшая дочь.

Знаменитость стала участницей нового выпуска шоу "Песня моей жизни", где раскрыла детали жизни ее приемных дочерей. Певица, еле сдерживая слезы, призналась, что старшей дочери пришлось стать мамой для младшей. Девочка заботилась о сестре, находила для нее еду и спасала жизнь, несмотря на ее маленький возраст:

Моя старшая дочь стала мамой для моей младшей. В определенный момент она взяла на себя всю эту ответственность взрослого человека, она спасала жизнь несколько раз младшей, когда они голодали, она находила еду, кормила младшую, которой было всего полтора годика.

Исполнительница призналась, что сейчас они с любимым пытаются вернуть старшей дочери детство и восстановить ее моральное состояние после всех событий. Могилевская рассказала, что постоянными разговорами доказывает девочке, что о ней и младшей сестре есть кому позаботиться.

"Моя цель попытаться вернуть 10-летнему ребенку его детство. Сегодня очень трудно ей доказать, что мы с папой ее защитим, что ей не надо волноваться за малышку, что есть кому волноваться за нее, а ты попробуй насладиться своим детством. Иногда я ее даже качаю на руках и говорю, что ты такая же маленькая, как Сонька, только ножки длинные выросли! Но ты такая же маленькая! И она ужасно плачет! Потому что для нее ощущение, что "я могу быть ребенком", оно настолько непривычное, она настолько была очень напряженной!" - рассказала звезда.

Артистка заявила, что они с мужем смогли подарить девочкам чувство безопасности, а также сейчас ее дети понимают что такое любовь и забота.

"Через два года я могу рассказать, что это любящие, расслабленные дети, которым я говорю, что я хочу, чтобы вы были счастливыми, но если вы даже не захотите чего-то делать, не будете лучшими, знайте, я вас буду любить всегда! Просто за то, что вы есть!" - указала Наталья.

Напомним, ранее Наталья Могилевская призналась, что стала мамой. Она рассказала, что она удочерила двух девочек - 2 и 10 лет.

Также мы писали, что Наталья Могилевская ответила, почему не уехала из Украины во время войны.

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