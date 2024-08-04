Певица осуществила еще одну мечту девочки.

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, какой подарок сделала своей младшей приемной дочери Софии.

Недавно певица отпраздновала свое 49-летие. Однако артистка решила, что презенты должна получить не только она, а и ее две приемные дочери. Что подарила Могилевская старшей девочке Мишель - она не отметила, а вот 4-летняя София получила собственную детскую машину. По словам певицы, ребенок очень мечтал о своем транспорте.

"Никогда не думала, что в свой день рождения буду радоваться подаркам детям больше, чем своим. Уже два года Соня мечтает о машине, но она была слишком маленькой, чтобы ее пускать за руль настоящего детского электромобиля. Сейчас я уже не волнуюсь за нее, ведь знаю, что она многое умеет и справится сама с управлением", - написала Могилевская в своем Instagram и показала трогательное видео, как девочка отреагировала на сюрприз.

Реакция подписчиков

Подписчики порадовались за 4-летнюю дочку и написали свои комплименты звезде.

"Это такой восторг, до мурашек просто! Я так за вас рада"

"Лучшая мама для своих детей"

"Наталья, столько счастья в ваших глазах и это прекрасно"

"Боже, какая вы молодец".

Напомним, недавно Наталья Могилевская показала, как дочери готовили ей сюрприз ко дню рождения.

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