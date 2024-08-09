Наталья Могилевская столкнулась с трудностями: 'Все провалилось'

Певица не может избавиться от лишнего веса.

Украинская певица Наталья Могилевская до своего дня рождения планировала похудеть, однако ее затея провалилась.

По словам артистки, ей удалось сбросить три килограмма, однако она быстро их снова набрала.

"Марафон "Богиня ко дню рождения" провалился. Я уверена, что счастливая женщина некрасивой не бывает! Моя попытка выучить за месяц такой важный вопрос, как худеть или нет, и если худеть, то как была слишком быстрой и дерзкой", – сказала Могилевская.

Видео дня

Артистка не понимает, почему женщинам сложно сбросить вес, а набрать его - легко.

"У меня вопрос: почему миллионы женщин по всему миру сначала сбрасывают вес, дальше снова набирают? И это постоянный круг", – отметила певица.

Сейчас Могилевская пытается разобраться с тем, почему так происходит. Она говорит, что нужно время для того, чтобы понять, как это все работает, учитывая, что за последнее время появилось много новой информации.

Напомним, ранее Наталья Могилевская показала эмоциональное обращение 12-летней дочери.

Вас также могут заинтересовать новости: