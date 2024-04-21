Актриса раскрыла имя девочки.

Американская светская львица, фотомодель, актриса Пэрис Хилтон впервые показала свою дочь. Звезда скрывала девочку более 5 месяцев.

Пэрис Хилтон поделилась в своем Instagram семейными снимками на природе. На них впервые появилась дочь актрисы, которая родилась в ноябре прошлого года. Девочку знаменитость решила назвать необычным именем Лондон Мэрилин Хилтон-Реум. Пэрис призналась, что не рожала кроху. Ребенка выносила суррогатная мать.

Для фотосессии актриса надела девочку в нежный образ. Лондон примерила стильное розовое платье. Рядом с ними на фото также появился муж Пэрис - бизнесмен Картер Реум. А также их годовалый сын.

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"Представляю вам Лондон Мэрилин Хилтон-Реум. Я мечтала иметь дочь, по имени Лондон, сколько себя помню. Я очень благодарна, что она теперь со мной. Я искренне ценю каждое мгновение, проведенное с ней. Мои ангелочки показали мне настоящую любовь, о которой я даже не догадывалась", - написала под фото светская львица.

Напомним, ранее Пэрис Хилтон раскрыла имя своего сына. Это имя для мальчика она придумала 10 лет назад.

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