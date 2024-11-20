Пэрис Хилтон снова оказалась в центре внимания, опубликовав в Instagram архивные фотографии с Бритни Спирс. На снимках, сделанных 18 лет назад, звезды позируют в стиле селфи.
"18 лет назад мы с Бритни Спирс изобрели селфи", - смело заявила Хилтон.
Публикация вызвала волну ностальгии и восхищения. Поклонники отметили неизменную дружбу Пэрис и Бритни, особенно подчеркнув поддержку Хилтон в сложные периоды жизни Спирс.
Реакция поклонников:
- "Мне нравится, что ты была одной из немногих, кто поддержал Бритни, несмотря ни на что"
- "Пэрис буквально изобрела быть инфлюенсером!"
- "Я никогда не забуду, насколько вы двое знаковые"
- "Творит историю уже более 20 лет"
- "Нам нужно новое селфи с Бритни"
- "Культовый дуэт, который изобрел поп-музыку"
- "Через 50 лет, на страницах школьных учебников: Бритни Спирс и Пэрис Хилтон изобрели селфи"
- "Настоящие Барби!"
- "Лучшие!"
История дружбы Спирс и Хилтон
Пэрис Хилтон и Бритни Спирс - две иконы поп-культуры, чья дружба уже 18 лет является предметом обсуждений и восхищения. Их часто видели вместе на светских мероприятиях и вечеринках в начале 2000-х, они поддерживали друг друга в карьере и личной жизни. Хотя в последние годы их пути несколько разошлись, они сохранили теплые отношения и продолжают выражать друг другу поддержку.
Напомним, как Пэрис Хилтон праздновала год дочери.