Светская львица умилила сеть архивными кадрами.

Пэрис Хилтон снова оказалась в центре внимания, опубликовав в Instagram архивные фотографии с Бритни Спирс. На снимках, сделанных 18 лет назад, звезды позируют в стиле селфи.

"18 лет назад мы с Бритни Спирс изобрели селфи", - смело заявила Хилтон.

Публикация вызвала волну ностальгии и восхищения. Поклонники отметили неизменную дружбу Пэрис и Бритни, особенно подчеркнув поддержку Хилтон в сложные периоды жизни Спирс.

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Реакция поклонников:

"Мне нравится, что ты была одной из немногих, кто поддержал Бритни, несмотря ни на что"

"Пэрис буквально изобрела быть инфлюенсером!"

"Я никогда не забуду, насколько вы двое знаковые"

"Творит историю уже более 20 лет"

"Нам нужно новое селфи с Бритни"

"Культовый дуэт, который изобрел поп-музыку"

"Через 50 лет, на страницах школьных учебников: Бритни Спирс и Пэрис Хилтон изобрели селфи"

" Настоящие Барби!"

Настоящие Барби!" "Лучшие!"

История дружбы Спирс и Хилтон

Пэрис Хилтон и Бритни Спирс - две иконы поп-культуры, чья дружба уже 18 лет является предметом обсуждений и восхищения. Их часто видели вместе на светских мероприятиях и вечеринках в начале 2000-х, они поддерживали друг друга в карьере и личной жизни. Хотя в последние годы их пути несколько разошлись, они сохранили теплые отношения и продолжают выражать друг другу поддержку.

Напомним, как Пэрис Хилтон праздновала год дочери.

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