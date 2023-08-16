Он показал, как его дочь Лиза изменилась за семь лет.

Юморист Максим Галкин порадовал поклонников новым фото. Муж Аллы Пугачевой показал, как изменилась его дочь Лиза.

Снимок был сделан в Латвии. Девочка позировала там же, где семь лет назад ее фотографировали родители. Тогда она была малышкой с милыми детскими кудряшками. Теперь же Лиза стала взрослее, она отрастила длинные волосы и начала стильно одеваться.

Сам Галкин не скрывает, что в восторге от красоты дочери. Он нередко показывает фото своих детей и гордится ими.

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Новое фото дочери Пугачевой поразило сеть. Поклонники принялись "засыпать" девочку комплиментами. Многие также отметили, что им нравится наблюдать за семейством Примадонны, ведь дети певицы растут буквально на их глазах. Также фаны пишут:

"Какая же прекрасная девочка. Личико - совершенство!"

"Помним, как мы радовались появлению на свет ваших детишек. Не верится, что столько лет прошло. Мы желаем вашей семье счастья, как можно больше"

"Безумно очаровательная, красивая и умная девочка! Как же она мне нравится"

"Вау, да она уже скоро переплюнет Пугачеву! Ей светит большое будущее"

"Невероятная. А ее взгляд - просто нечто".

Напомним, ранее Галкин "взорвал" сеть "пляжным" фото Пугачевой. Он показал, как проводил время с супругой и детьми, внешность Примадонны удивила фанов.

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