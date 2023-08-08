Юморист показал, как проводил время с семьей в Израиле.

Артист Максим Галкин "взорвал" сеть новым фото. На нем он показал свою семью - жену Алла Пугачеву и сына с дочерью. Снимок был сделан в июне, на пляже в Израиле.

На фото Пугачева позировала в белых шортах и блузе свободного кроя. Свой образ певица дополнила мюлями - стильными шлепанцами-лоферами. Для прогулки на пляже она также надела черные очки, которые закрыли практически все лицо.

Пугачева заметно постройнела. Она "сверкнула" ножками и доказала, что прекрасно выглядит в свои 74 года.

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На снимке певица обнимала мужа, а рядом с ними стояли их дети Лиза и Гарри. Дочь Пугачевой растет ее "копией" и даже научилась позировать "по-взрослому" - девочка забавно отставила ногу, вероятно, пытаясь повторить за мамой. А сын Пугачевой заметно вытянулся и стал еще больше похож на своего отца.

В комментариях начался "пожар". "Пляжное" фото Пугачевой приятно удивило многих пользователей. Однако не обошлось и без россиян, которые пытаются критиковать Примадонну за то, что она не поддержала войну против Украины. Впрочем, хейтерских комментариев куда меньше, чем положительных. Фанаты пишут:

"Дочка - копия Аллы, а сын на вас похож, будет таким же покорителем женских сердец. Любви вам, счастья и удачи. Спасибо, что поддерживаете Украину"

"Вот как приятно смотреть на этих детей, которые выглядят, как дети, и ведут себя без понтов, потому что правильное воспитание! Родители молодцы!"

"Вы сейчас заткнули всех недоброжелателей. Тут им уже сказать нечего. Фото - огонь!".

Напомним, недавно Галкин "засветил" Пугачеву без "фотошопа". Многие не были готовы увидеть "настоящее" лицо певицы.

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