Певец провел важный день в кругу самых родных.

В пятницу, 21 июня, известному украинскому певцу Павлу Зиброву исполнилось 67 лет. Артист поделился кадрами с празднования и рассказал, как прошел важный для него день.

Свой день рождения артист решил провести в кругу самых родных людей. В частности, среди приглашенных были его жена Марина и дочь Диана, а также самые близкие приятели. Праздник решили не делать громким и в дружеской компании гости, и именинник собрались в ресторане загородного комплекса.

Для празднования Зибров выбрал яркий образ: черную футболку и красные брюки. В своем Instagram он опубликовал ряд фотографий с праздника с любимой и дочкой. Поздравить с 67-летием исполнителя пришли его кум - народный артист Украины Юрий Рыбчинский, а также певец Михаил Поплавский.

Видео дня

Также Павел Николаевич показал свой праздничный торт. Он выглядел оригинально и был украшен декором в форме усов. Знаменитость выразил благодарность поклонникам и коллегам, которые поздравляли его с днем рождения.

"Дорогие друзья, коллеги, фанаты, народ Украины, я искренне благодарю Вас за теплые и добрые слова, все светлые пожелания! Еще в процессе обработки, но все вижу и читаю. Спасибо от всего сердца. Пусть ваше добро возвращается вам сторицей! Фото с семейного праздничного вечера!" - написал Зибров.

Напомним, ранее Павел Зибров презентовал обновленную версию хита "День рождения" на свое 67-летие.

Вас также могут заинтересовать новости: