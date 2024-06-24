В пятницу, 21 июня, известному украинскому певцу Павлу Зиброву исполнилось 67 лет. Артист поделился кадрами с празднования и рассказал, как прошел важный для него день.
Свой день рождения артист решил провести в кругу самых родных людей. В частности, среди приглашенных были его жена Марина и дочь Диана, а также самые близкие приятели. Праздник решили не делать громким и в дружеской компании гости, и именинник собрались в ресторане загородного комплекса.
Для празднования Зибров выбрал яркий образ: черную футболку и красные брюки. В своем Instagram он опубликовал ряд фотографий с праздника с любимой и дочкой. Поздравить с 67-летием исполнителя пришли его кум - народный артист Украины Юрий Рыбчинский, а также певец Михаил Поплавский.
Также Павел Николаевич показал свой праздничный торт. Он выглядел оригинально и был украшен декором в форме усов. Знаменитость выразил благодарность поклонникам и коллегам, которые поздравляли его с днем рождения.
"Дорогие друзья, коллеги, фанаты, народ Украины, я искренне благодарю Вас за теплые и добрые слова, все светлые пожелания! Еще в процессе обработки, но все вижу и читаю. Спасибо от всего сердца. Пусть ваше добро возвращается вам сторицей! Фото с семейного праздничного вечера!" - написал Зибров.
Напомним, ранее Павел Зибров презентовал обновленную версию хита "День рождения" на свое 67-летие.