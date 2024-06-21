Мужчина также поблагодарил всех, кто присоединился к съемкам клипа.

Украинский певец Павел Зибров сегодня, 21 июня, празднует свой день рождения. Ему исполнилось 67 лет.

В честь праздника артист презентовал обновленную версию своего хита "День народження" вместе с группой KOLABA.

"Сегодня в свой день рождения, обновленная версия звучит по особому празднично. Я благодарен ребятам из KOLABA, которые дали этой песне дыхание нового поколения. "День народження" - это уже народная песня, ее поют и дети, и взрослые во всех уголках нашей страны и за ее пределами, а теперь еще и будут танцевать под нее", - отметил именинник.

Интересно, что в клипе участвовали друзья и коллеги Зиброва. Среди них: Ирина Билык, Наталья Могилевская, Юрий Рыбчинский, Анна Тринчер, Виктор Павлик, Алина Гросу, Ольга Сумская, Дмитрий Гордон и многие другие. Все подпевали хит певца и танцевали на видео.

"Я искренне благодарен всем своим звездным коллегам, друзьям за участие в этом душевном праздничном селфи-клипе! Мне очень приятно! Получилась очень искренняя, сердечная, радостная работа", - отметил Павел Николаевич.

Реакция слушателей

Поклонники артиста начали активно писать ему поздравления с личным праздником и премьерой.

"Все круто сделали! Поздравления имениннику"

"Это просто огонь!"

"Буду всем теперь включать на день рождения"

"Невероятно зажигательная песня. Когда слушаю в машине, то двигатель идет в разнос"

"Сегодня целый день на повторе".

Напомним, ранее загадочная певица Klavdia Petrivna презентовала новую песню.

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