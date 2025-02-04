Павел Гоц поделился первым кадром в военной форме.

Украинский музыкант, солист львовской группы Nazva, который участвовал в Нацотборе на Евровидение в прошлом году, Павел Гоц решил стать на защиту страны. Артист показался на службе и объявил, что пополнил ряды ВСУ.

Новостью исполнитель поделился на своей странице в Instagram. Он опубликовал серию кадров со службы, на которых показался в военной форме. На кадрах Гоц позировал со своей женой Викторией, которая является пиарщицей коллектива Nazva. Подпись к фотографиям была лаконичной. Павел не стал раскрывать, в каком именно подразделении он будет служить.

"Снят с воинского учета. Основание: военнослужащий", - написал под фото музыкант.

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Отметим, что группа Nazva была основана в 2019 году львовянином Гоцом и Ярославом Яровенко из Горловки. Свой стиль музыканты определяют как "альтернативный этно-арт хаос", экспериментируя со звучанием контрабаса, альта, клавиш.

Коллектив начинал свою карьеру как музыкальный театр, создавая спектакли, посвященные Расстрелянному возрождению, а также саундтреки к художественным экспозициям. В 2024 году Nazva стала финалистом Нацотбора на Евровидение. Среди самых известных треков группы - "Сигеле-Мигеле", "Чужую я", "Осень", "SLAVIC ENGLISH".

Напомним, ранее украинский музыкант, вокалист группы "Заводь" и волонтер Дмитрий Самсонов пополнил ряды ВСУ. Артист отметил, что его решение добровольное и он уже готовится к обучению.

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