Мужчина уже готовится к военному обучению.

Известный украинский музыкант, вокалист группы "Заводь" и волонтер Дмитрий Самсонов пополнил ряды ВСУ.

Эту новость сообщил сам будущий военнослужащий в своем Telegram. Дмитрий отметил, что его решение добровольное и он уже готовится к обучению.

"Я присоединился к рядам ВСУ и имею супер ограниченное время, чтобы докупить все необходимое перед стартом учений. Выдали прям полно всего, но есть и немалый список того, что надо докупить, потому что этого нет, или мне не совсем подходит размер выданного. Хотел в этом плане ограничиться собственными возможностями, но друзья говорят, что после трех лет волонтерки, я имею право собрать что-то и для себя, став солдатом. Поэтому, если у кого-то есть желание и возможность забросить немного денег, буду благодарен. А если нет, то я все понимаю, есть сейчас и более важные сборы", - написал Самсонов.

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Что известно о группе "Заводь"

Харьковская группа "Заводь" возникла в 2009 году. Коллектив поет в стиле блэк-метал и выпустил уже четыре полноформатных альбома.

С начала полномасштабной войны участники группы начали заниматься волонтерской деятельностью, а басист Влад и барабанщик Николай сразу ушли на фронт. Из-за чего музыканты решили поставить на паузу свои выступления. К слову, позже стало известно о гибели барабанщика на поле боя.

Напомним, ранее известный украинский музыкант Сергей Силаков пополнил ряды ВСУ.

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