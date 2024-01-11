Финал Нацотбора состоится в феврале этого года.

Сегодня, 11 января, состоялась жеребьевка, в ходе которой стало известно, под каким номером будут выступать финалисты Нацотбора на Евровидение-2024.

Также уже известны все песни участников, с которыми они будут пытаться победить, а затем бороться на самом масштабном песенном конкурсе. Отметим, в этом году Евровидение пройдет в Мальме, в мае.

Порядок выступлений финалистов:

1. YAKTAK – "Lalala"

2. INGRET – "Keeper"

3. NAZVA – "Slavic English"

4. ANKA – "Палала"

5. Drevo – "Endless chain"

6. alyona alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria"

7. MÉLOVIN – "DREAMER"

8. SKYLERR – "Time is running out"

9. Ziferblat – "Place I Call Home"

10. YAGODY – "Tsunamia"

11. NAHABA – "GLASSS"

К слову, 3 февраля 2024 года состоится финал Нацотбора, во время которого мы и узнаем, кто будет представлять Украину на конкурсе.

Напомним, впервые в истории Евровидения участие в конкурсе примут Карибы. Известно, что на конкурсе выступят 37 стран-участников, а также 5 стран-основателей конкурса, в том числе и Швеция, как страна-победитель.

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