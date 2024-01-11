Сегодня, 11 января, состоялась жеребьевка, в ходе которой стало известно, под каким номером будут выступать финалисты Нацотбора на Евровидение-2024.
Также уже известны все песни участников, с которыми они будут пытаться победить, а затем бороться на самом масштабном песенном конкурсе. Отметим, в этом году Евровидение пройдет в Мальме, в мае.
Порядок выступлений финалистов:
1. YAKTAK – "Lalala"
2. INGRET – "Keeper"
3. NAZVA – "Slavic English"
4. ANKA – "Палала"
5. Drevo – "Endless chain"
6. alyona alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria"
7. MÉLOVIN – "DREAMER"
8. SKYLERR – "Time is running out"
9. Ziferblat – "Place I Call Home"
10. YAGODY – "Tsunamia"
11. NAHABA – "GLASSS"
К слову, 3 февраля 2024 года состоится финал Нацотбора, во время которого мы и узнаем, кто будет представлять Украину на конкурсе.
Напомним, впервые в истории Евровидения участие в конкурсе примут Карибы. Известно, что на конкурсе выступят 37 стран-участников, а также 5 стран-основателей конкурса, в том числе и Швеция, как страна-победитель.