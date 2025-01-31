Певица вышла на связь и рассказала, как чувствует себя сейчас.

Знаменитая американская певица и поэтесса Патти Смит, более известная, как "крестная мама панк-рока", которая ранее перевела гимн Украины на английский, напугала своих поклонников. В среду, 29 января, звезда потеряла сознание прямо на сцене.

Произошло это во время выступления исполнительницы в Бразилии, сообщает издание DailyMail. Смит упала на глазах у зрителей. На помощь сразу пришла ее команда, которая оказала ей первую помощь, а организаторы вынужденно приостановили концерт. Присутствующие на шоу сняли момент на видео и распространили в сети.

Позже Патти пришла в себя и снова появилась на сцене на кресле колесном. Она извинилась у фанатов за вынужденную паузу в концерте, а также исполнила еще несколько своих хитов.

На Instagram-странице театра Cultura Artística, где выступала знаменитость, отметили, что она потеряла сознание из-за мигрени. Долгое время Смит беспокоили головные боли, из-за чего она была доставлена на обследование и лечение.

Артистка на своей странице в Instagram сообщила, что сейчас ее состояние нормализовалось и она не жалуется на самочувствие. А также Патти выразила благодарность поклонникам и заботу и терпение.

"Сообщаю всем, что со мной все хорошо. У меня случилось незначительное головокружение после мигрени. Произошел небольшой инцидент, я покинула сцену и вернулась через 10 минут, чтобы поговорить с людьми. Я сказала им, что у меня все хорошо и спела для них. Я была обследована лучшими врачами и все в порядке. Рядом со всеми ужасами в мире этот инцидент не заслуживает столько внимания. Спасибо всем за заботу. Поверьте мне, я в порядке", - подчеркнула звезда.

Напомним, ранее лидер группы Coldplay прямо во время выступления упал под сцену. Это произошло, когда артист говорил со зрителями и шел назад, не оглядываясь.

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