К счастью, мужчина не пострадал.

Известный британский певец Крис Мартин, который является лидером рок-группы Coldplay, попал в курьезную ситуацию прямо во время концерта.

Мужчина провалился под сцену в Мельбурне, Австралия. Это произошло, когда артист говорил со зрителями и шел назад не оглядываясь. Через несколько секунд Крис упал.

К счастью, лидер Coldplay не пострадал, но сразу смог отреагировать на конфуз.

Видео того момента попало в сеть

"Это не смешно. Это не было запланировано. Спасибо, что поймали меня", - сказал Мартин.

К слову, под сценой находились члены его команды. Именно они смогли вовремя подхватить звезду и не допустить травм.

После окончания концерта Coldplay отправился в Сидней в рамках своего мирового турне.

Что известно о Coldplay

Группа создана в 1996 году. Музыканты играют в жанрах бритпоп, альтернативный рок, инди-рок и нью-рейв. Коллектив получил известность после песни "Yellow".

Также Coldplay имеет немало престижных премий. В частности, является одной из самых популярных рок-групп мира, а также получил много наград "Грэмми". К слову, во время полномасштабной войны в Украине Крис Мартин поддержал украинцев. Он вышел с сине-желтой лентой на концерте во время тура по Европе.

Напомним, ранее украинский певец Валерий Харчишин прямо во время выступления упал со сцены.

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