Сейчас исполнительница находится в Польше из-за развязанной Путиным войны в Украине.

Известная украинская певица Тина Кароль сейчас находится в польской Варшаве. Она рассказала, как ее родители бежали из Киева из-за войны.

Этим звезда поделилась в интервью для российского телеканала "Настоящее время".

"Мои родители сейчас в Украине, бежали из Киева. Как когда-то бежала моя бабушка-еврейка от нацистов. Папа плакал, говорит: "Моя мать так убегала". Стрелять в Бабий Яр вновь – это двойное убийство... Дети рождаются в метро, когда рядом сидят другие дети... Это новый фашизм. Так уничтожить себя..." - поделилась Кароль.

Также она призвала россиян не бояться, ведь их больше, чем правоохранителей. "Россияне, просто вставайте! Будьте свободными", – сказала исполнительница.

"Никто никого не ждет чужих в нашей стране! И все равно победа за нами, вот увидите!" - подытожила Тина.

Ранее Тина Кароль в Instagram Stories высказалась об украинских артистах, которые гастролировали в РФ. Она напомнила, что в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс, некоторые украинские артисты сделали свой выбор и не отказались от концертов в стране-агрессоре.

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