Певец потерял близкого человека летом текущего года.

Украинский певец Виталий Козловский вспомнил о своем отце, которого не стало в августе.

Что значил для него этот человек, артист рассказал в интервью "Фактам".

"Папы не стало в августе. Ничто не предвещало его ухода. Он очень радовался моим победам и болезненно переживал, если у меня что-то не складывалось. Отец подарил мне чувство безусловной любви в этом мире. С ним никогда не было скучно. Он всегда умел круто накрыть стол, приготовив вкусную еду, был легок на подъем и обладал прекрасным чувством юмора. С ним всегда было очень весело и классно. Папа был моим лучшим другом в жизни. Мы с ним могли разговаривать по любым темам. Даже в самые трудные моменты он не падал духом, шутил и находил поводы для самоиронии", – рассказал Козловский.

По словам певца, его отец переболел COVID-19 в прошлом году, и болезнь вполне могла приблизить его день смерти:

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Напомним, печальную новость о смерти отца Козловский сообщил в своем Instagram.

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Автор: Катерина Шварц