Актер утверждает, что ситуация якобы не стоит и выеденного яйца.

Российский актер Алексей Панин, выехавший с территории страны-агрессора в начале полномасштабной войны, вышел на связь после информации о своем задержании. Артист подтвердил, что действительно общался с полицией, однако выдал новую версию случившегося.

"Куча информации в прессе. Какая-то полиция, депортация... Все вранье! Абсолютная неправда! Позвонили уже 58 каналов со всего мира, никакой депортации. Маленький инцидент, связанный с полицией. Даже нет никакого дела" - заявил Панин на видео, которое он разместил в своем Telegram-канале.

Актер утверждает, что ему смешно говорить о причинах своего задержания. Он сравнил эту ситуацию с проездом в общественном транспорте без билета. Однако что с ним случилось на самом деле и действительно ли Панина арестовывали из-за бесплатного катания на трамваях - остается загадкой.

"Поругались из-за билетика на трамвай. Проблема не стоит выеденного яйца. Грубо говоря, проехал бесплатно в трамвае без билета. И вся проблема. Очень смешно!" - отметил артист.

Задержание Панина в Таллине - что известно

Информация о том, что актера арестовали в Эстонии, появилась 5 сентября. Сообщалось, что Панина доставили в вытрезвитель. Вскоре Telegram-каналы, ссылаясь на самого актера, заявили, что артист якобы "ломился" в бордель.

Панин хотел купить алкоголь, но к нему отнеслись "по-скотски". Поэтому произошел конфликт.

Вас также могут заинтересовать новости: