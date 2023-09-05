Артист заявил, что "получился бытовой конфликт".

Российский актер Алексей Панин, выехавший из РФ в начале полномасштабного вторжения России в Украину, рассказал обстоятельства своего задержания в Таллине. Он признался, что попал в вытрезвитель из публичного дома и из-за загула пропустил два своих рейса в Париж.

Как пишет российский Telegram-канал Baza, Панин сообщил, что в публичный дом он приехал, чтобы купить алкоголь, который ночью в Эстонии не продается. При этом он отрицает, что дебоширил.

"Получился бытовой конфликт. Они по-скотски себя повели, а я, естественно, послал их всех на три веселых буквы. После этого они вызвали полицию, и меня решили изолировать в так называемый местный вытрезвитель", - заявил он.

Алексей Панин - задержание в Таллине

Напомним, ранее сообщалось, что российский актер Алексей Панин задержан в Эстонии. В сети появилось видео с ним в момент задержания.

Отмечалось, что актер якобы ломился к незнакомым людям, думая, что находится в отеле, и они вызвали полицию.

Кроме того, СМИ писали, что актера могут депортировать в Россию, где ему грозит до 5 лет колонии.

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