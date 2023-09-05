Он попал в неприятный инцидент.

Российский актер, выехавший из страны-агрессора в начале полномасштабного российского вторжения, Алексей Панин задержан в Эстонии.

По данным СМИ, актер ломился к незнакомым людям, думая, что находится в отеле. Те вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов приехали на место инцидента и задержали Панина.

В сети появилось видео, как полицейский ведет актера к машине. Тот держит руки за спиной в наручниках. Его уже доставили в вытрезвитель. То есть, скорее всего, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщается, что знаменитость могут депортировать в Россию, где ему грозит до 5 лет колонии. Известно, что Панин с первых дней полномасштабной войны осуждает преступный режим Кремля.

Более того, недавно он показался на границе с РФ, посмеялся и спросил: "Может жопу показать?"

Панин хочет приехать в Украину

Ранее актер заявил, что хочет приехать в Украину, так как не считает себя врагом украинцев.

Однако Панину уже давно закрыли въезд на территорию нашей страны. Тот же говорит, что для него это дело принципа.

"Что это получается, что мне закрыли (въезд в Украину – УНИАН.), здесь у меня розыск? Это дело принципа. Я в России – террорист, я искренне волнуюсь за происходящее в Украине. Мне не нужно туда, но это дело принципа. Либо я враг этим, либо этим", – сказал Панин.

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