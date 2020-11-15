Памела обнажилась на фото / eastnews.ua
Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram фото, на котором позирует оголенной.
На снимке 53-летняя Памела стоит обнаженной у окна. Одной рукой она облокотилась на него, а второй держит кофту, которое прикрывает ее интимные места. Волосы жгучая блондинка распустила и слегка наклонила голову назад. Модель приняла такую позу, что было видно все изгибы ее тела.
Модель показала фото / instagram.com/pamelaanderso
Чем известна Памела Андерсон:
- В 1989 впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем сотрудничала с компанией
- С 1992 года начала сниматься в сериале «Спасатели Малибу», после которого стала одним из секс-символов США
- В 1995 году в Интернет попала видеозапись сексуального характера с участием Памелы и Томми Ли
- В течение долгих лет пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных кампаний
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