Модель показала фото / instagram.com/pamelaanderson

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На снимках девушка позирует в полупрозрачных мини-шортиках и кружевном топе. А на ноги она надела черные лодочки на высоком каблуке. Стоит отметить, что образ получился достаточно сексуальным.

Модель показала фото / instagram.com/pamelaanderson
Модель показала фото / instagram.com/pamelaanderson

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Автор: Диана Могилевич