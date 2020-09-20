Памела Андерсон показала новые фото.

Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram фотографии, где предстала на кухне.

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На снимках девушка позирует в полупрозрачных мини-шортиках и кружевном топе. А на ноги она надела черные лодочки на высоком каблуке. Стоит отметить, что образ получился достаточно сексуальным.

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Автор: Диана Могилевич