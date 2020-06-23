Памела Андерсон показала фигуру в эротической комбинации

Актриса очаровала поклонников новым фото.

52-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон очаровала сеть новым пикантным фото. Женщина предстала в образе роковой соблазнительницы. На снимке актрисе позирует в белой комбинации из шелка. А дополнили образ лаковые туфли-лодочки бежевого цвета. Стоит отметить, что такой "лук" выгодно подчеркивает пышную грудь и стройные ножки Андерсон. Как сообщал УНИАН, ранее Андерсон восхитила сеть эротическим видео. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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