Памела Андерсон показала фигуру в эротической комбинации
12:03, 23 июня 2020Звезды
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Актриса очаровала поклонников новым фото.
Андерсон показала фигуру / фото instagram.com/pamelaanderson
52-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон очаровала сеть новым пикантным фото. Женщина предстала в образе роковой соблазнительницы.
На снимке актрисе позирует в белой комбинации из шелка. А дополнили образ лаковые туфли-лодочки бежевого цвета. Стоит отметить, что такой "лук" выгодно подчеркивает пышную грудь и стройные ножки Андерсон.
Андерсон оголила ноги / фото instagram.com/pamelaanderson
Как сообщал УНИАН, ранее Андерсон восхитила сеть эротическим видео.
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