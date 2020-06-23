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Памела Андерсон показала фигуру в эротической комбинации

12:03, 23 июня 2020
Звезды
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Андерсон показала фигуру / фото instagram.com/pamelaanderson

52-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон очаровала сеть новым пикантным фото. Женщина предстала в образе роковой соблазнительницы. 

На снимке актрисе позирует в белой комбинации из шелка. А дополнили образ лаковые туфли-лодочки бежевого цвета. Стоит отметить, что такой "лук" выгодно подчеркивает пышную грудь и стройные ножки Андерсон.

Андерсон оголила ноги / фото instagram.com/pamelaanderson

Как сообщал УНИАН, ранее Андерсон восхитила сеть эротическим видео.

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Теги: #фото#памела андерсон