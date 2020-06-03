Кроме того, Памела Андерсон поделилась с поклонниками фотографией, на которой она позирует с огненно-красными волосами в чулках и черном боди

52-летняя американская актриса и фотомодель Памела Андерсон восхитила сеть эротическим видео.

Короткий черно-белый видеоролик, на котором она сидит полуобнаженная на стуле, широко раздвинув ноги, актриса выставила на своей странице в Instagram.

Кроме того, Андерсон поделилась с поклонниками фотографией, на которой она позирует с огненно-красными волосами в чулках и черном боди.

В комментариях поклонники фотомодели отметили ее сексуальность, несмотря на возраст.

«Все еще супер секси», «Выглядишь роскошно», «Красивая женщина», - комментировали под снимком.

Как сообщал УНИАН, известная голливудская актриса Памела Андерсон стала креативным директором сайта, который является частью портала для взрослых LifeJasmin, где будет ведущей дискуссий в области сексуальных отношений.

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