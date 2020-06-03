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Памела Андерсон восхитила сеть эротическим видео

11:59, 03 июня 2020
Звезды
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В ролике актриса сидит полуобнаженная на стуле / скриншот из видео

Короткий черно-белый видеоролик, на котором она сидит полуобнаженная на стуле, широко раздвинув ноги, актриса выставила на своей странице в Instagram.

@jasmindotcom 🌸

A post shared by Pamela Anderson 🌸 (@pamelaanderson) on

Кроме того, Андерсон поделилась с поклонниками фотографией, на которой она позирует с огненно-красными волосами в чулках и черном боди.

Фото Instagram/pamelaanderson

В комментариях поклонники фотомодели отметили ее сексуальность, несмотря на возраст.

«Все еще супер секси», «Выглядишь роскошно», «Красивая женщина», - комментировали под снимком.

Как сообщал УНИАН, известная голливудская актриса Памела Андерсон стала креативным директором сайта, который является частью портала для взрослых LifeJasmin, где будет ведущей дискуссий в области сексуальных отношений.

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Теги: #памела андерсон