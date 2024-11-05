Потомки обвиняемого в сексуальном насилии собрались в полном составе по случаю праздника.

Скандальный американский рэпер P. Diddy, он же Шон Комбс, 4 ноября отмечал свой день рождения. Вместо громких празднований артист провел этот день в тюрьме Нью-Йорка, где он находится с сентября этого года.

Как известно, знаменитость обвинили в многочисленных случаях сексуального насилия и торговли людьми. На P. Diddy подали в суд более 120 пострадавших. Рэпер совершил вышеупомянутые преступления на протяжении более 20 лет. Среди жертв были и несовершеннолетние, а самому молодому пострадавшему на момент насилия было всего 9 лет. По данным судебных исков, в большинстве случаев Шон "накачивал" людей наркотиками, а затем заставлял их заниматься сексом и насиловал их.

В сентябре американские правоохранители провели обыски в имении певца, в результате чего были изъяты сотни бутылок с детским маслом и другие доказательства преступлений рэпера. Его арестовали и отказали в праве внесения залога. Поэтому и свой день рождения скандальная звезда встретил за решеткой. 4 ноября ему исполнилось 55 лет.

Видео дня

У его детей не было возможности поздравить отца лично, поэтому они собрались в полном составе и позвонили ему. В частности, его четыре дочери и трое сыновей спели P. Diddy песню "С днем рождения" и задули свечи на праздничном торте.

В ответ на поздравления родных заключенный отметил, что с нетерпением ждет встречи с ними и подчеркнул, что гордится всеми ими. Позже он добавил, что увидится с детьми через несколько дней. Вероятно, они посетят отца в тюрьме.

"Я люблю вас всех, я не могу дождаться, чтобы увидеть вас. Я горжусь вами всеми, особенно девочками, спасибо, что вы сильные. Спасибо, что вы рядом со мной и поддерживаете меня, у меня лучшая семья в мире. Я рад, что вы позвонили мне, увидимся через несколько дней", - сказал Комбс на видео, которое опубликовали на его странице в Instagram.

К слову, судебное заседание по делу P. Diddy назначено на 5 мая следующего года. До этого времени он будет находиться за решеткой. Если прокуроры докажут его вину, то рэпер получит наказание в виде пожизненного заключения.

Напомним, ранее P. Diddy обвинили в насилии над ребенком. Против рэпера подали новые судебные иски. Среди жертв был мальчик, которому на момент издевательств было всего 10 лет.

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