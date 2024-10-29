Против рэпера подали новые судебные иски.

Против известного американского рэпера P. Diddy, он же Шон Комбз, которого арестовали в сентябре, подали новые иски. Новыми жертвами сексуального насилия артиста могли быть 10-летний и 17-летний парни.

Как сообщает издание Sky News, на днях на рэпера подали в суд адвокаты мужчин, которые могли стать жертвами изнасилования. Знаменитость обвинили в сексуальном насилии и заявили, что артист заставлял их употреблять наркотические вещества.

По данным судебного иска, первый случай произошел в 2005 году в гостиничном номере в Нью-Йорке. На то время жертве было всего 10 лет. Пострадавший был начинающим певцом, который приехал со своими родителями в город для встречи с представителями музыкальной индустрии, в частности, с P. Diddy.

Видео дня

Во время прослушивания помощник Шона дал мальчику неизвестный напиток, в котором были подмешаны психотропы. Когда мальчик стал дезориентированным, рэпер толкнул его на пол и заставил заниматься оральным сексом, после чего жертва потеряла сознание. Более того, после насилия рэпер угрожал ребенку. Он пригрозил ему, что навредит его родителям, если он кому-то расскажет об инциденте, говорится в иске.

Еще одной жертвой артиста мог быть 17-летний участник реалити-сериала Making the Band. Насилие над ним совершили в 2008 году. Пострадавший утверждает, что его заставляли заниматься оральным сексом с самим P. Diddy и его охранником в течение трех дней. Это происходило во время съемок шоу Making the Band, которое продюсировал Комбз. Подозреваемый называл насилие над парнем "проверкой" того, насколько он хочет достичь успеха в карьере.

Юристы Шона отвергают все обвинения и заявили, что адвокаты истцов пытаются пропиариться на скандале.

"Мистер Комбз и его юридическая команда полностью уверены в фактах и целостности судебного процесса. В суде будет преобладать правда: мистер Комбз никогда не совершал сексуального насилия и не торговал ни кем", - заявили юристы.

Как известно, в настоящее время P. Diddy находится в тюрьме Нью-Йорка после обвинений в насилии и торговле людьми. В целом против рэпера подали в суд более 120 его вероятных жертв. Примерно 25 из них были несовершеннолетними на момент издевательств со стороны звезды. Суд над рэпером запланирован на май следующего года.

Напомним, ранее P. Diddy впервые после ареста вышел на связь и показал свою дочь. Рэпер отказался комментировать преступления, которые ему инкриминируют.

Вас также могут заинтересовать новости: