По словам истицы, инцидент произошел в 2016 году.

На известного американского рэпера P. Diddy, которому выдвинули большое количество обвинений в сексуальном насилии и торговле людьми, подали еще один иск. Об этом пишет издание Rolling Stone.

Дизайнер Брайана Бонголан, которая сотрудничала с артистом и была подругой его экс-девушки Кэсси, сделала неожиданное признание. По словам женщины, она была свидетелем сексуального насилия над его бывшей, а однажды P. Diddy едва не сбросил ее с балкона 17 этажа. Этот инцидент произошел в 2016 году, когда рэпер хотел попасть в квартиру экс-избранницы, где в то время находилась и Бонголан.

"Он бросился на меня, я убегала и забежала на балкон. Там он взял меня под мышки и угрожал перебросить через ограждение балкона со словами: "Знаешь, что ты сейчас натворила?", - отметила дизайнер.

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Тогда, по словам истицы, ее спасла Кэсси, которая вовремя выбежала на балкон и остановила рэпера. Кстати, сейчас Брайана требует компенсацию в размере 10 миллионов долларов за длительный эмоциональный стресс, который она перенесла.

Что известно о скандале с P. Diddy

В этом году Шона Комбза, более известного как P. Diddy, более 120 человек обвинили в развращении несовершеннолетних, сексуальном насилии и торговле людьми. Свои преступления, как отмечается в судебных исках, мужчина совершал в течение 25 лет. Позже оказалось, что самой молодой жертве могло быть всего 9 лет.

Также стало известно, что среди мировых звезд, которые могли быть свидетелями насилия и замалчивали это вероятно были: Наоми Кэмпбелл, Бейонсе, Леонардо Ди Каприо, Уилл Смит, Дженнифер Лопес и многие другие.

В сентябре этого года рэпера арестовали. Сейчас он находится под стражей и отрицает все обвинения.

Напомним, ранее впервые после ареста P. Diddy вышел на связь и показал свою дочь.

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